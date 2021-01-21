Леон Драйзайтль повторил достижение Марка Мессье и Эсы Тикканена

В очередном матче чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на выезде на «Скотиабанк-Арене» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 3:1.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Кайлер Ямамото, Леон Драйзайтль и Джош Арчибальд. 25-летний Драйзайтль в 25-й раз за карьеру принёс победу «Эдмонтону», забросив решающую шайбу. По этому показателю немецкий форвард вышел на пятое место в клубной истории среди игроков в возрасте до 25 лет включительно, повторив достижение Марка Мессье и Эсы Тикканена.

Клубный рекорд в этой возрастной категории принадлежит Уэйну Гретцки (58), второе место занимает Гленн Андерсон (49), топ-3 замыкает Яри Курри (35), а на четвёртом месте располагается Коннор Макдэвид (34).