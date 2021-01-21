The Athletic: НХЛ решила прижать «Вашингтон» к ногтю, чтобы послать всем жёсткий сигнал

Обозреватель издания The Athletic прокомментировал ситуацию с нарушением российскими игроками «Вашингтона Кэпиталз» протокола COVID-19.

«По информации нашего источника, лига решила прижать к ногтю «Вашингтон», чтобы послать жёсткий сигнал всем остальным клубам о неукоснительности соблюдения всех протоколов, особенно в ситуациях, подконтрольных игрокам», — сказано в статье.

Ранее сообщалось, что Национальная хоккейная лига включила российских игроков «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола коронавируса. Также лига оштрафовала клуб на $ 100 тыс. за нарушения запрета на социальное взаимодействие между членами команды, которые находились в тесном контакте и не носили медицинских масок.