«Миннесота» обыграла «Анахайм», Капризов поучаствовал в победном голе

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Хартман, Ник Бонино и Йоэль Эриксон Эк. Ассистентами в третьем голе выступили Джордан Гринвей и Кирилл Капризов. Для россиянина это уже пятое (1+4) очко в НХЛ в нынешнем сезоне.

У «Анахайма» шайбы в ворота соперника забросили Николя Делорье и Кэм Фаулер.

Для «Миннесоты» эта победа стала третьей в четырёх матчах, а «Анахайм» проиграл третью игру из четырёх.

Свои следующие матчи «Миннесота» сыграет дома с «Сан-Хосе Шаркс» 23 и 25 января. «Анахайм» в те же дни дома сыграет с «Колорадо Эвеланш».

«Сан-Хосе Шаркс» в серии буллитов на выезде обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 2:1.