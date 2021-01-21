«Миннесота» обыграла «Анахайм», Капризов поучаствовал в победном голе
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Хартман, Ник Бонино и Йоэль Эриксон Эк. Ассистентами в третьем голе выступили Джордан Гринвей и Кирилл Капризов. Для россиянина это уже пятое (1+4) очко в НХЛ в нынешнем сезоне.
У «Анахайма» шайбы в ворота соперника забросили Николя Делорье и Кэм Фаулер.
Для «Миннесоты» эта победа стала третьей в четырёх матчах, а «Анахайм» проиграл третью игру из четырёх.
Свои следующие матчи «Миннесота» сыграет дома с «Сан-Хосе Шаркс» 23 и 25 января. «Анахайм» в те же дни дома сыграет с «Колорадо Эвеланш».
«Сан-Хосе Шаркс» в серии буллитов на выезде обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 2:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2021, четверг. 05:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хартман – 13:51' (4x5) 0:2 Бонино (Эрикссон Эк) – 25:50' (5x4) 1:2 Делорье (Рауни, Грант) – 28:58' (5x5) 2:2 Фаулер (Рауни, Делорье) – 32:21' (5x5) 2:3 Эрикссон Эк (Гринвей, Капризов) – 41:53' (5x5)
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