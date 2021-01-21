«Вашингтон» уже предупреждали о нарушении протокола COVID-19. Об этом говорил Кузнецов

Сегодня, 21 января, Национальная хоккейная лига включила российских игроков «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола коронавируса. Также лига оштрафовала клуб на $ 100 тыс. за нарушения запрета на социальное взаимодействие между членами команды, которые находились в тесном контакте и не носили медицинских масок.

Любопытно, что 17 января Кузнецов в интервью изданию «Спорт-экспресс» признавался, что столичный клуб уже предупреждали о нарушении протокола COVID-19.

«Более того, скажу, что в раздевалке и все хоккеисты должны быть в масках. Таковы правила лиги, которые нужно соблюдать. Если что-то не устраивает, то была возможность отказаться от участия в турнире. Не нравится быть в маске в раздевалке, не нравятся другие условия — возьми паузу, тебе никто слова не скажет. Но если ты решил играть в чемпионате, то выполняй все правила. Маску я снимаю только в машине, когда еду домой. Но даже на тренировочном катке ее ношение обязательно.

Вы в курсе, что наш клуб уже строго предупредили за нарушение правил? Кто-то то ли сказал, то ли увидел, что мы после матча сидим в раздевалке без масок. Ну и из лиги прилетело моментально. На клубном канале появилось видео из раздевалки после победы. Но в оправдание скажу, что нарушили мы не сознательно, а просто забыли про все правила. Первая встреча, первая победа, не до масок было, эмоции захлёстывали», — говорил Кузнецов несколько дней назад.