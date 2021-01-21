Тайлер Тоффоли оформил в ворота «Ванкувера» первый хет-трик после ухода из этого клуба

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» дома обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 6:5. Победителя выявила серия послематчевых буллитов.

Одним из главных героев матча стал форвард гостей Тайлер Тоффоли, оформивший свой первый хет-трик в нынешнем сезоне. Примечательно, что канадский нападающий концовку минувшего сезона проводил в составе «Ванкувера». В межсезонье стороны не смогли договориться о продолжении сотрудничества, после чего Тайлер подписал контракт с «Монреалем».

Любопытно, что в предыдущих двух матчах «Кэнакс» встречались с «Калгари Флэймз», где основным голкипером является Якоб Маркстрём. «Огоньки» одержали победы со счётом 3:0 и 5:2, а шведский вратарь пропустил всего две шайбы. Якоб также стал свободным агентом летом после неудачных переговоров о продлении контракта с «Ванкувером».