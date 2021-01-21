Капризов повторил достижение Эрикссона Эка, сделав на него результативную передачу
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Хартман, Ник Бонино и Йоэль Эрикссон Эк. Ассистентами в третьем голе выступили Джордан Гринвей и Кирилл Капризов. Для россиянина это уже пятое (1+4) очко в НХЛ в нынешнем сезоне.
Капризов стал вторым игроком в истории «Миннесоты», набравшим пять очков в четырёх матчах со старта карьеры в НХЛ. Примечательно, что Кирилл повторил достижение Эрикссона Эка, которое Йоэль установил в октябре 2016 года. Российский форвард повторил достижение уроженца Карлстада, записав на свой счёт результативную передачу именно на него.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал пятое очко в сезоне НХЛ
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