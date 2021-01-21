Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Капризов повторил достижение Эрикссона Эка, сделав на него результативную передачу

Капризов повторил достижение Эрикссона Эка, сделав на него результативную передачу
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Хартман, Ник Бонино и Йоэль Эрикссон Эк. Ассистентами в третьем голе выступили Джордан Гринвей и Кирилл Капризов. Для россиянина это уже пятое (1+4) очко в НХЛ в нынешнем сезоне.

Капризов стал вторым игроком в истории «Миннесоты», набравшим пять очков в четырёх матчах со старта карьеры в НХЛ. Примечательно, что Кирилл повторил достижение Эрикссона Эка, которое Йоэль установил в октябре 2016 года. Российский форвард повторил достижение уроженца Карлстада, записав на свой счёт результативную передачу именно на него.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал пятое очко в сезоне НХЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021