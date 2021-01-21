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Драйзайтль: с такой командой, как «Торонто», не хочется действовать в стиле «беги-стреляй»

Драйзайтль: с такой командой, как «Торонто», не хочется действовать в стиле «беги-стреляй»
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль высказался после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:1).

«Думаю, мы были сильны все 60 минут. Все наши четыре звена, все наши защитники. И очевидно, что вратарь проделал для нас сегодня огромную работу. Да, это была очень важная победа. Более того, я скажу, что мы хотим играть в таком духе.

С такой остроатакующей командой, как «Торонто», не хочется действовать в стиле «беги-стреляй». Соперник слишком опасен и мастеровит. Поэтому нам было нужно не «бей-беги», а надёжная игра в обороне. И мы хорошо поработали, оставаясь едиными и сплочёнными», – цитирует Драйзайтля пресс-служба НХЛ.

Драйзайтль в 25-й раз за карьеру принёс победу «Эдмонтону», забросив решающую шайбу. По этому показателю немецкий форвард вышел на пятое место в клубной истории среди игроков в возрасте до 25 лет включительно, повторив достижение Марка Мессье и Эсы Тикканена.

Леон Драйзайтль повторил достижение Марка Мессье и Эсы Тикканена
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