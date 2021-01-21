Капитан «Вегаса» Марк Стоун установил уникальное достижение в НХЛ в XXI веке
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» переиграл «Аризону Койотс» (5:2). Подопечные Питера Дебура продлили победную серию до четырёх матчей.
Капитан «Вегаса» Марк Стоун отметился в этой встрече победным голом и результативной передачей. Как сообщает пресс-служба НХЛ, форвард стал лишь четвёртым игроком в истории лиги, поучаствовавшим в победной голевой комбинации в каждом из четырёх первых матчей команды в регулярке.
Ранее подобное удавалось лишь Радеку Бонку («Оттава Сенаторз», сезон-1999/2000), Пэту Вербику («Даллас Старз», 1996/1997) и Жану Беливо («Монреаль Канадиенс», 1970/1971). Таким образом, Стоун стал первым игроком в истории НХЛ, кому покорилось это достижение в XXI веке.
Канадский нападающий Марк Стоун стал первым капитаном в истории «Вегаса»
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