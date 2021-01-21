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«Авангард» объявил о возвращении болельщиков на трибуны домашней арены

«Авангард» объявил о возвращении болельщиков на трибуны домашней арены
Хоккей / КХЛ 0
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«Авангард» на официальном сайте клуба объявил о возвращении болельщиков на трибуны домашней арены в Балашихе.

Отмечается, что согласно письму от Минспорта Московской области, на трибуны можно допускать 20% зрителей от вместимости стадиона. В связи с профилактикой коронавирусной инфекции на каждый домашний матч «Авангарда» будет выпущено порядка 1000 билетов. Болельщики на матч допускаются в масках и перчатках.

Расписание домашней серии команды Боба Хартли:

31 января, 17:00 мск. (20:00 омск.)
«Авангард» (Омск) – «Локомотив» (Ярославль)

2 февраля, 19:30 мск. (22:30 омск.)
«Авангард» (Омск) – «Динамо» (Минск)

7 февраля, 17:00 мск. (20:00 омск.)
«Авангард» (Омск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск)

9 февраля, 19:00 мск. (22:00 омск.)
«Авангард» (Омск) – «Динамо» (Рига).

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