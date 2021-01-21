Московское «Динамо» презентовало новый шлем Бочарова с изображением Мальцева и Яшина

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров продолжит играть в этом сезоне в новом шлеме, сообщает пресс-служба бело-голубых. Шлем выполнен в цветах московского клуба. Как и в прошлом году, на шлеме изображены легендарные игроки бело-голубых – хоккеист Александр Мальцев и футболист Лев Яшин.

«Верность «Динамо» в каждой детали. Прежняя концепция – новое воплощение», – говорится в сообщении клуба.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» московского «Динамо».

«Идею я оставил ту же, что и на старом. На одной стороне изображён Александр Николаевич Мальцев, на другой – Лев Иванович Яшин. Это легенды и символы всего динамовского спорта. Изменил чуть-чуть дизайн. Мне кажется, вышло неплохо», – сказал Бочаров.