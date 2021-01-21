Бёрнсайд: для следующих нарушителей правил штраф в $ 100 тыс. покажется лёгкой прогулкой

Обозреватель The Athletic Скотт Бёрнсайд прокомментировал ситуацию с нарушением российскими игроками «Вашингтон Кэпиталз» протокола COVID-19.

«НХЛ бросила вызов командам, которые пренебрегают протоколами, так тщательно составленными, чтобы попытаться продолжить сезон в нужном русле. И мы можем с уверенностью сказать, что для следующей команды или игроков, которые нарушат протоколы, штраф в размере $ 100 тысяч, наложенный на «Вашингтон», покажется лёгкой прогулкой.

Перед началом тренировочных сборов НХЛ предупредила, что санкции за нарушения будут суровыми. Ожидайте, что штрафы будут расти по мере того, как планы лиги на сезон-2020/2021 будут подвергаться испытаниям», — написал Бёрнсайд в своей статье.