Ньюджент-Хопкинс вышел на пятое место в истории «Эдмонтона» по очкам среди центрфорвардов
В очередном матче чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на выезде на «Скотиабанк-Арене» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 3:1.
Нападающий «Эдмонтона» Райан Ньюджент-Хопкинс отметился результативной передачей в эпизоде с голом Леона Драйзайтля. Теперь в активе канадского форварда стало 447 (171+276) очков в 609 матчах за карьеру в клубе и лиге. Таким образом Райан повторил бомбардирское достижение Шона Хоркоффа, благодаря чему вышел на пятое место в истории клуба по очкам среди центральных нападающих.
Клубный рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (1 669 очков). В тройку лучших также входят Марк Мессье (1034) и Даг Уэйт (577). На четвёртом месте располагается капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид (475).
Драйзайтль: с такой командой, как «Торонто», не хочется действовать в стиле «беги-стреляй»
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