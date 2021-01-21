Премьер-министр Литвы: располагаем необходимой для чемпионата мира инфраструктурой
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в беседе с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем заявила, что страна располагает всем необходимым для того, чтобы принять матчи ЧМ-2021. Об этом сообщила пресс-служба политика.
«Мы располагаем необходимой для турнира такого уровня инфраструктурой. В соседних странах – Латвии и Литве – в условиях продолжающейся пандемии коронавируса проводить чемпионат удобнее. Соответствующий опыт у нас есть», – цитирует Шимоните ТАСС.
Напомним, 18 января ИИХФ приняла решение перенести матчи ЧМ-2021 из Минска. Другим организатором чемпионата является Латвия. Литва уже отправила Латвии и ИИХФ официальные письма с заверением в готовности принять часть матчей.
Литва подала заявку на проведение ЧМ-2021 вместе с Латвией
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