Премьер-министр Литвы: располагаем необходимой для чемпионата мира инфраструктурой

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в беседе с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем заявила, что страна располагает всем необходимым для того, чтобы принять матчи ЧМ-2021. Об этом сообщила пресс-служба политика.

«Мы располагаем необходимой для турнира такого уровня инфраструктурой. В соседних странах – Латвии и Литве – в условиях продолжающейся пандемии коронавируса проводить чемпионат удобнее. Соответствующий опыт у нас есть», – цитирует Шимоните ТАСС.

Напомним, 18 января ИИХФ приняла решение перенести матчи ЧМ-2021 из Минска. Другим организатором чемпионата является Латвия. Литва уже отправила Латвии и ИИХФ официальные письма с заверением в готовности принять часть матчей.