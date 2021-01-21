Экс-хоккеист системы «Спартака» найден мёртвым. Причиной смерти могла стать передозировка

Тело 34-летнего хоккеиста Станислава Агафонова было обнаружено вчера, 20 января, в частном доме в деревне Вартемяги в Ленинградской области, информирует «РЕН ТВ».

Как отмечается, в полицию обратился его знакомый, который сообщил, что Станислав несколько дней не выходил на связь. Он приехал к нему домой, увидел включённый свет и залез в коттедж через открытое окно. Там мужчина обнаружил Агафонова без признаков жизни. По некоторым данным, хоккеист употреблял наркотики. Рядом с его телом были найдены шприцы, неизвестное вещество белого цвета, ложка. Причиной смерти могла стать передозировка.

Агафонов ранее выступал в системах «Крыльев Советов», «Спартака», ЦСКА, а также «Твери». Позже работал тренером.