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ИИХФ не будет рассматривать заявку Литвы на проведение чемпионата мира 2021 года

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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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ИИХФ не будет рассматривать заявку Литвы на проведение чемпионата мира 2021 года
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что организация не будет рассматривать заявку Литвы на проведение чемпионата мира 2021 года.

«У меня была видеоконференция с премьер-министром Литвы. В первую очередь я очень благодарен правительству Литвы за готовность помочь нам. У нас уже были дискуссии с Братиславой, Ригой и Данией — у Дании и Братиславы есть хороший опыт проведения турнира в 2018 и 2019 годах. Я очень ценю предложение Литвы и готовность помочь нам, но слишком много кандидатов на проведение турнира в данном случае не имеет смысла», — цитирует Фазеля ТАСС.

Мировое первенство должно было пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее стало известно, что новое место проведения турнира совет ИИХФ выбирает из трёх вариантов: только Латвия, Латвия совместно со Словакией (Братислава) и Латвия совместно с Данией (Хернинг).

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