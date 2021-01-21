ИИХФ не будет рассматривать заявку Литвы на проведение чемпионата мира 2021 года

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что организация не будет рассматривать заявку Литвы на проведение чемпионата мира 2021 года.

«У меня была видеоконференция с премьер-министром Литвы. В первую очередь я очень благодарен правительству Литвы за готовность помочь нам. У нас уже были дискуссии с Братиславой, Ригой и Данией — у Дании и Братиславы есть хороший опыт проведения турнира в 2018 и 2019 годах. Я очень ценю предложение Литвы и готовность помочь нам, но слишком много кандидатов на проведение турнира в данном случае не имеет смысла», — цитирует Фазеля ТАСС.

Мировое первенство должно было пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее стало известно, что новое место проведения турнира совет ИИХФ выбирает из трёх вариантов: только Латвия, Латвия совместно со Словакией (Братислава) и Латвия совместно с Данией (Хернинг).