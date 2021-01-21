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«Авангард» обратился в КХЛ по поводу нарушений «Трактором» Технического регламента

«Авангард» обратился в КХЛ по поводу нарушений «Трактором» Технического регламента
Хоккей / КХЛ 0
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Как стало известно «Чемпионату», хоккейный клуб «Авангард» направил в КХЛ письмо, в котором указывает на нарушения «Трактором» Технического регламента перед началом матча в Челябинске, который состоялся 19 января.

Отмечается, что перед началом встречи ведущий позволил себе некорректные высказывания относительно болельщиков и игроков «Авангарда». Кроме того, на видеокубе арены по ходу объявления состава «ястребов» демонстрировались кадры мультфильмов, сравнивающие хоккеистов «Авангарда» с курицами. Всё это противоречит Техническому регламенту КХЛ, в котором говорится, что «средства поддержки, используемые клубами при проведении домашних матчей (шоу-программы, музыкальные заставки и пр.), не должны носить оскорбительный, пренебрежительный, дискредитирующий характер в отношении клуба-гостя и его болельщиков».

«Авангард» просит КХЛ дать оценку указанным эпизодам и принять меры по отношению к ХК «Трактор», в частности, потребовать его принести официальное извинение клубу, игрокам и болельщикам.

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