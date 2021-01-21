Бурмистров — о «Локомотиве»: на «Ак Барс» все настраиваются как на последний матч

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров высказался в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 21 января. Начало – в 19:00 мск.

«Мы с ними уже один раз играли в Ярославле. У них быстрая, активная команда, которая неплохо двигается и в обороне, и в атаке. Будет непростой, но интересный матч. Они проиграли два матча со счётом 1:8? Это не имеет значения. Когда команда выходит против нас, все настраиваются как на последний матч.

Форма нормальная, но полтора месяца без хоккея скажутся, наверное. Будет чуть-чуть нелегко в начале игры, но главное – держать темп. Ребята очень хорошо играли, выполняли свои задачи. За исключением последнего матча. Возможно, где-то чуть-чуть расслабились, немного не повезло. Мы довольно-таки много встреч подряд провели, всё равно какая-то усталость есть», – цитирует Бурмистрова пресс-служба казанского клуба.