«Трактор» — «Салават Юлаев»: стали известны составы команд

«Трактор» и уфимский «Салават Юлаев» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Челябинске. Встреча состоится сегодня, 21 января. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Трактор»:

Федотов (Вилл);

Пилут – Евенко, Калинин – Бывальцев – Оберг;

Телегин – Бэйлен, Кравцов – Седлак – Гика;

Бодров – Карпухин, Основин – Ильин – Майоров;

Манухов, Лукин, Авцин – Карлин – Косов.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Тарасов);

Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Науменков — Коледов, Плэтт — Кадейкин — Жарков;

Бирюков — Алексеев, Кугрышев — Картаев — Амиров;

Мухамадуллин, Солодухин, Гиматов — Пименов — Хохряков.