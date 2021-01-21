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«Трактор» — «Салават Юлаев»: стали известны составы команд

«Трактор» — «Салават Юлаев»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» и уфимский «Салават Юлаев» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Челябинске. Встреча состоится сегодня, 21 января. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Трактор»:

Федотов (Вилл);
Пилут – Евенко, Калинин – Бывальцев – Оберг;
Телегин – Бэйлен, Кравцов – Седлак – Гика;
Бодров – Карпухин, Основин – Ильин – Майоров;
Манухов, Лукин, Авцин – Карлин – Косов.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Тарасов);
Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Науменков — Коледов, Плэтт — Кадейкин — Жарков;
Бирюков — Алексеев, Кугрышев — Картаев — Амиров;
Мухамадуллин, Солодухин, Гиматов — Пименов — Хохряков.

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