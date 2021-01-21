Николишин: Барабанов не дотягивает для игры в первых звеньях в НХЛ

Бронзовый призёр Олимпиады и финалист Кубка Стэнли Андрей Николишин оценил дебют нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Александра Барабанова в Национальной хоккейной лиге.
«Барабанов — игрок третьего-четвёртого звена. Он должен быть более мобильным, за счёт сохранения шайбы играть в зоне соперника и именно туда привозить её. Необязательно создавать моменты, но надо держать шайбу, тем самым зарабатывая на себе удаления.
Он парень с хорошим мышлением, но для игры в большинстве и первых звеньях в НХЛ не дотягивает. Поэтому сейчас Сашке непросто. Конкуренция в «Торонто» серьёзная. Но думаю, шанс ему ещё предоставят. Тренеры будут смотреть на игру других нападающих, может быть, кто-то получит травму. Главное, чтобы сам Барабанов прибавлял в ходе тренировочного процесса», — приводят слова Николишина «Известия».
- 21 января 2021
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