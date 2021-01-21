18-летний Никита Гуслистов оформил хет-трик за 11 минут в матче с «Автомобилистом»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» в Екатеринбурге принимает череповецкую «Северсталь» (0:3, завершился первый период).

Одним из главных героев первой двадцатиминутки стал форвард «Северстали» Никита Гуслистов, который оформил натуральный хет-трик.

Россиянин забросил три шайбы в возрасте 18 лет и 236 дней. По этому показателю он уступает лишь экс-форварду «Йокерита» Ээли Толванену (18 лет и 123 дня). Кроме того, Гуслистов стал четвёртым игроком череповецкого клуба, который забросил три шайбы в одном матче в КХЛ. Последний раз автором хет-трика был Павел Бучневич в сезоне-2015/2016.

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Натуральный хет-трик — серия из трёх заброшенных игроком в одном матче шайб, которая не прерывалась голами других игроков.