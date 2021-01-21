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Кравчук: успех Капризова в НХЛ не сильно удивляет. Он уже давно состоявшийся хоккеист

Кравчук: успех Капризова в НХЛ не сильно удивляет. Он уже давно состоявшийся хоккеист
Хоккей / НХЛ 0
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Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал дебют российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в НХЛ.

«Успех Капризова не сильно удивляет, поскольку он уже давно состоявшийся хоккеист с хорошо известным багажом мастерства. «Миннесота» не вчера выбрала его на драфте, а уже несколько лет назад. И всё это время клуб следил за Кириллом, видел его прогресс в КХЛ и сборной России. И наверняка неоднократно просчитывал, как использовать такого хоккеиста. Поэтому было ясно, что Капризову дадут шанс с первого матча. Здорово, что он им воспользовался. Теперь главное — не снижать планку и продолжать стабильно показывать высокий уровень», — приводят слова Кравчука «Известия».

Капризов стал вторым игроком в истории «Миннесоты», набравшим пять очков в четырёх матчах со старта карьеры в НХЛ.

Капризов повторил достижение Эрикссона Эка, сделав на него результативную передачу
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