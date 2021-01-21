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«Ак Барс» — «Локомотив»: стали известны составы команд

«Ак Барс» — «Локомотив»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» и ярославский «Локомотив» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт 21 января в Казани. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Билялов),
Мёрфи — Яруллин, Доус — Бурмистров — Тихонов;
Педан — Хенкель, Галиев — Галимов — Воронков;
Рукавишников — Юдин, Песонен — Кормье — Петров;
Журавлёв, Сафонов, Лукоянов — Глухов — Фисенко.

«Локомотив»:

Паскуале (Коновалов);
Марченко — Рафиков, Петерссон — Красковский — Аверин;
Охтамаа — Осипов, Каюмов — Ландер — Пулккинен;
Черепанов — Малышев, Коршков — Ткачёв — Беляев;
Мисюль, Тютнев, Ильенко — Алексеев — Коваленко.

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