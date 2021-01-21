«Динамо» М — «Барыс»: Вадим Шипачёв пропустит матч из-за недомогания

Московское «Динамо» и казахстанский «Барыс» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва. Встреча состоится сегодня, 21 января, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо» Москва:

Ерёменко (Бочаров);

Сергеев — Чайковски, Кагарлицкий — Игумнов — Яшкин;

Миронов — Волков, Тарасов — Ефремов — Пяаярви;

Е. Зайцев — Прибыльский, Алексеев — Панкратов — Кулёмин;

Верещагин, Брызгалов, Круглов — О. Зайцев — Муранов.

«Барыс»:

Карлссон (Кудрявцев);

Маклюков — Диц, Панюков — Вароне — Фрэттин;

Хитерингтон — Блэкер, Виделль — Шестаков — Старченко;

Линтуниеми — Орехов, Михайлис — Валк — Лилья;

Гайтамиров, Мусоров, Акользин — Сагадеев — Шевченко.