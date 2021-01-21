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«Динамо Мск» — «Барыс». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Динамо» М — «Барыс»: Вадим Шипачёв пропустит матч из-за недомогания

«Динамо» М — «Барыс»: Вадим Шипачёв пропустит матч из-за недомогания
Хоккей / КХЛ 0
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Московское «Динамо» и казахстанский «Барыс» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва. Встреча состоится сегодня, 21 января, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо» Москва:

Ерёменко (Бочаров);
Сергеев — Чайковски, Кагарлицкий — Игумнов — Яшкин;
Миронов — Волков, Тарасов — Ефремов — Пяаярви;
Е. Зайцев — Прибыльский, Алексеев — Панкратов — Кулёмин;
Верещагин, Брызгалов, Круглов — О. Зайцев — Муранов.

«Барыс»:

Карлссон (Кудрявцев);
Маклюков — Диц, Панюков — Вароне — Фрэттин;
Хитерингтон — Блэкер, Виделль — Шестаков — Старченко;
Линтуниеми — Орехов, Михайлис — Валк — Лилья;
Гайтамиров, Мусоров, Акользин — Сагадеев — Шевченко.

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