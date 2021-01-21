«Металлург» обыграл рижское «Динамо» в домашнем матче КХЛ, Мозякин оформил дубль
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 5:3 (3:0, 0:0, 2:3) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
Дубль в составе победителей оформил Сергей Мозякин. По два очка набрали Тейлор Бек (1+1) и Григорий Дронов (0+2). Голкипер хозяев Василий Кошечкин отразил 33 броска. У рижан шайбы забросили Микс Индрашис, Рихард Букартс и Геннадий Столяров.
Это четвёртая кряду победа магнитогорского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» 23 января в гостях встретится с московскими одноклубниками, а «Металлург» 26 января в Екатеринбурге — с местным «Автомобилистом».
КХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2021, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 3
Динамо Р
Рига
1:0 Бек (Земчёнок, Расмуссен) – 00:55' (5x5) 2:0 Мозякин (Дронов, Бек) – 03:54' (5x4) 3:0 Прохоркин (Плотников, Кошелев) – 16:26' (5x5) 3:1 Индрашис (Дарзиньш, Липон) – 42:46' (5x5) 4:1 Кулёмин (Дронов, Хольм) – 45:25' (5x5) 4:2 Букартс (Липон) – 46:59' (5x4) 4:3 Столяров (Индрашис) – 55:50' (5x5) 5:3 Мозякин (Нестрашил, Карпов) – 59:22' (en)
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