«Металлург» обыграл рижское «Динамо» в домашнем матче КХЛ, Мозякин оформил дубль

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 5:3 (3:0, 0:0, 2:3) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Дубль в составе победителей оформил Сергей Мозякин. По два очка набрали Тейлор Бек (1+1) и Григорий Дронов (0+2). Голкипер хозяев Василий Кошечкин отразил 33 броска. У рижан шайбы забросили Микс Индрашис, Рихард Букартс и Геннадий Столяров.

Это четвёртая кряду победа магнитогорского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» 23 января в гостях встретится с московскими одноклубниками, а «Металлург» 26 января в Екатеринбурге — с местным «Автомобилистом».