Гол Оберга в овертайме принёс «Трактору» победу над «Салаватом Юлаевым»
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске и завершилась со счётом 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.
Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Трактора» Понтус Оберг. Два очка набрал Томаш Гика (1+1). Голкипер хозяев Иван Федотов отразил 33 броска. Единственную шайбу в составе «Салавата Юлаева» забросил Сакари Маннинен.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в гостях встретится с казахстанским «Барысом», а «Салават Юлаев» в Хабаровске — с местным «Амуром». Обе встречи состоятся 26 января.
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