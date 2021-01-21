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Гол Оберга в овертайме принёс «Трактору» победу над «Салаватом Юлаевым»

Гол Оберга в овертайме принёс «Трактору» победу над «Салаватом Юлаевым»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске и завершилась со счётом 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Трактора» Понтус Оберг. Два очка набрал Томаш Гика (1+1). Голкипер хозяев Иван Федотов отразил 33 броска. Единственную шайбу в составе «Салавата Юлаева» забросил Сакари Маннинен.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в гостях встретится с казахстанским «Барысом», а «Салават Юлаев» в Хабаровске — с местным «Амуром». Обе встречи состоятся 26 января.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2021, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Гика (Бэйлен, Телегин) – 00:52' (5x5)   1:1 Маннинен (Гранлунд) – 36:26' (5x5)   2:1 Оберг (Гика, Бэйлен) – 64:29' (3x3)
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