Стали известны сочетания звеньев на тренировке «Вашингтона» без россиян

«Вашингтон Кэпиталз» проводит тренировку перед матчами регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз», сообщает североамериканский журналист Том Гуллити в «Твиттере».
На тренировке «столичных» отсутствовали Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов. Лига включила их в список недоступных игроков из-за протокола коронавируса.
Команда занимается в следующих сочетаниях:
Ванечек, Андерсон;
Диллон — Карлсон, Врана — Бекстрём — Уилсон;
Зигенталер — Шульц, Паник — Эллер — Оши;
Хара — Дженсен, Хагелин — Дауд — Хэтэуэй;
Спронг — Пиньо — Шири.
Напомним, в новом сезоне НХЛ «Вашингтон» провёл четыре матча. Команда одержала две победы и потерпела два поражения. В последнем матче «Вашингтон» в овертайме проиграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:5. 23 и 24 января «Кэпиталз» проведут два домашних матча с «Баффало Сэйбрз».
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