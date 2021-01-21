Стали известны сочетания звеньев на тренировке «Вашингтона» без россиян

«Вашингтон Кэпиталз» проводит тренировку перед матчами регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз», сообщает североамериканский журналист Том Гуллити в «Твиттере».

На тренировке «столичных» отсутствовали Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов. Лига включила их в список недоступных игроков из-за протокола коронавируса.

Команда занимается в следующих сочетаниях:

Ванечек, Андерсон;

Диллон — Карлсон, Врана — Бекстрём — Уилсон;

Зигенталер — Шульц, Паник — Эллер — Оши;

Хара — Дженсен, Хагелин — Дауд — Хэтэуэй;

Спронг — Пиньо — Шири.

Напомним, в новом сезоне НХЛ «Вашингтон» провёл четыре матча. Команда одержала две победы и потерпела два поражения. В последнем матче «Вашингтон» в овертайме проиграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:5. 23 и 24 января «Кэпиталз» проведут два домашних матча с «Баффало Сэйбрз».