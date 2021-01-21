Рижское «Динамо» первым потеряло математические шансы на выход в плей-офф КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 5:3 (3:0, 0:0, 2:3) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

После этого матча рижский клуб потерял математические шансы выйти в плей-офф Кубка Гагарина. «Динамо» занимает последнее место в таблице Западной конференции, набрав 23 очка в 47 матчах. В 15 последних встречах команда тренера Петериса Скудры потерпела 12 поражений.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» 23 января в гостях встретится с московскими одноклубниками, а «Металлург» 26 января в Екатеринбурге — с местным «Автомобилистом».