Жена Овечкина прокомментировала отстранение русских игроков «Вашингтона»

Анастасия Шубская, жена форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, прокомментировала ситуацию с нарушением российскими игроками «Кэпиталз» протокола COVID-19.
«Конечно, только русские игроки «Вашингтон Кэпиталз» находились вместе в номере. Конечно, все игроки НХЛ во время выездных матчей сидят по номерам. Конечно, вирус не распространяется, когда игроки сидят на скамейке, обнимаются во время празднования гола, находятся в раздевалке и в лаунже для игроков! А также они не могут заразиться, когда ходят в рестораны, магазины, супермаркеты и т.д. Вирус действует сугубо в номере отеля! Тот, кто придумал это правило, дружит с логикой. Ах да, и ещё тот факт, что у игроков Александра Овечкина и Дмитрия Орлова имеются антитела не может не радовать! Но, к сожалению, не все компетентны в значении и свойстве антител», — написала жена Овечкина на своей странице в «Инстаграме».
Сегодня, 21 января, НХЛ включила российских игроков «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола коронавируса. Также лига оштрафовала клуб на $ 100 тыс.
- 21 января 2021
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