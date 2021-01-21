Скудра: такая группа мазохистов собралась у рижского «Динамо» в этом году

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (3:5).

«В концовке неплохой матч получился, хотя абсолютно провалили первый период. Который раз вышли налегке. «Металлург» – очень мощная, техничная команда, которая нас сразу наказала за эту вальяжность в начале. А потом, как обычно, мы доказывали, что мы умеем играть в хоккей даже против таких сильных противников. Считаю абсолютно переиграли «Металлург» во втором периоде, неплохой третий период провели.

В концовке могли зацепиться за очки, был момент. Начало… В какой раз долбим одно и то же: так начинать игры нельзя. Обидно, что в очередной раз, играя здорово — мы не берём очки. Такая группа мазохистов немножко у нас собралась в этом году. Что поделать, будем работать. Что касается болельщиков, весь сезон играем без них. Огромная потеря для нас. Я уже говорил, не чувствуется, что вообще идёт сезон. Как будто предсезонка затянулась.

Где черпаем вдохновение? Работаем, у нас собралась неплохая команда. Сделали какие-то поправки, избавились от некоторых иностранцев, которые потеряли как раз определённую мотивацию, не показывали хоккей, который мы ждали. Но те ребята, которые здесь и сейчас есть, у них всё нормально с мотивацией. У нас всех не хватает фундамента, который мы не заложили в начале из-за разных причин: карантин, болели во время сезона, тренировочного процесса было мало. У нас очень слабый фундамент, это надо признать. Но мы умеем играть, ребята делают, что мы просим. Они не боятся играть с шайбой. Мы стараемся делать акцент на те вещи, которым нельзя научить. Даём играть, создавать, мастерства хватает у ребят. С мотивацией нет проблем», — приводит слова Скудры пресс-служба КХЛ.