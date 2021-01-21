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Назаров – о наказании Овечкина: полный бред. Напоминает отношение в США к русским в 90-е

Назаров – о наказании Овечкина: полный бред. Напоминает отношение в США к русским в 90-е
Хоккей / НХЛ 0
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Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал ситуацию с отстранением российских игроков «Вашингтон Кэпиталз» из-за нарушения протокола COVID-19.

«Я хочу поддержать всех наших российских хоккеистов «Вашингтона». Тем более одного из моих самых любимых игроков Александра Овечкина, который является не только единственным россиянином-капитаном клуба НХЛ, но и основателем движения Putin Team. Я, как и Саша, тоже поддерживаю нашего президента.

Считаю, что всё происходящее с российскими игроками «Вашингтона» — это полный бред и абсурд. Это напоминает мне то, как к русским относились в США в 90-е. Саша, мы знаем, что тебе сейчас непросто, но также мы знаем, что ты лучший в этом бизнесе. Так держать, вперёд к новым рекордам, победа обязательно будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов в списке недоступных игроков из-за протокола COVID-19
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