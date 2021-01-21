Разин: у «Автомобилиста» не было шансов, «Северсталь» идеально провела первые два периода

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (6:3).

«Мы идеально провели первый и второй период. У «Автомобилиста» практически не было шансов. Не в обиду; были у них моментики. Но мы сыграли идеально. В третьем периоде, после пятого гола, было сложно настроить ребят, чтобы они играли также концентрировано. Немного испортили настроение Владу Подъяпольскому, потому что не заслуживал он эти три шайбы. Ребят с победой; победа есть победа. Тем более над «Автомобилистом», мне очень приятно было. Спасибо ребятам. Как я настраивал команду? Ну я же не могу достать из своего кармана и раздать премиальные Просто сказал в раздевалке, что не нужно возвращаться домой без очков.

Гуслистов — парень, я надеюсь, с хорошим будущим. У него хорошее игровое мышление, с функционалкой всё в порядке. Очень сильные ноги и руки, тем более он молодой, и ещё должен обрасти мясом.

Как я настраивал молодых игроков? Да с чего вы взяли, что я специалист по молодым? В «Автомобилисте» у меня был Симаков, здесь — Трубачёв. У нас есть и тридцатилетние. Я просто молодым доверяю. Вернее, я доверяю тем, кто сильнейший на данный момент. Я не тащу молодых специально, у меня нет такого. Стараюсь придерживаться спортивного принципа: кто сильнее, тот и играет. Молодым нужна поддержка и доверие. У нас есть Максим Казаков, Чижиков, Рогов — они все уже забили свои голы. Вчера после тренировки я остался с Никитой, и показал ему финт, который можно использовать при выходе «один в ноль». Правда, он им сегодня не воспользовался, и забил не так, как я ему показывал», — приводит слова Разина пресс-служба КХЛ.