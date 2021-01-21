«Нефтехимик» в гостях обыграл «Куньлунь». Команды забросили 11 шайб

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась со счётом 6:5 (1:2, 4:2, 1:1) в пользу подопечных Вячеслава Буцаева.

Дубль в составе победителей на счету Рафаэля Бикмуллина. По два очка набрали Алексей Волгин (1+1), Михаил Сидоров (1+1) и Александр Брынцев (0+2). Голкипер «Нефтехимика» Евгений Иванников отразил 42 броска.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 26 января в гостях встретится с новосибирской «Сибирью», а «Куньлунь» 25 января в Подольске — с местным «Витязем».