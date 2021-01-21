«Нефтехимик» в гостях обыграл «Куньлунь». Команды забросили 11 шайб
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась со счётом 6:5 (1:2, 4:2, 1:1) в пользу подопечных Вячеслава Буцаева.
Дубль в составе победителей на счету Рафаэля Бикмуллина. По два очка набрали Алексей Волгин (1+1), Михаил Сидоров (1+1) и Александр Брынцев (0+2). Голкипер «Нефтехимика» Евгений Иванников отразил 42 броска.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 26 января в гостях встретится с новосибирской «Сибирью», а «Куньлунь» 25 января в Подольске — с местным «Витязем».
КХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2021, четверг. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
5 : 6
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Гудачек – 03:06' (5x5) 1:1 Шашков (Спроул) – 11:36' (4x4) 2:1 Монахов (Николишин, Лазарев) – 14:07' (5x5) 3:1 Верек (Спроул, Фрэм) – 20:59' (5x4) 3:2 Бикмуллин (Брынцев, Попугаев) – 25:59' (5x5) 3:3 Хайруллин (Брынцев, Осипов) – 26:54' (5x5) 3:4 Волгин (Порядин, Сидоров) – 29:42' (5x4) 4:4 Фу (Шустр) – 30:00' (5x5) 4:5 Бикмуллин (Волгин, Галузин) – 32:30' (4x3) 5:5 Мозик (Торопченко, Монахов) – 46:08' (5x5) 5:6 Сидоров (Буцаев, Чивилёв) – 54:09' (5x5)
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