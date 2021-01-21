Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов на карантине и пропустят минимум 4 матча в НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт сообщил, что Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов находятся на карантине и пропустят минимум четыре матча в регулярном чемпионате НХЛ.

Сегодня, 21 января, НХЛ включила Овечкина, Кузнецова, Орлова и Самсонова в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за протокола коронавируса.

Ранее сообщалось, что НХЛ оштрафовала клуб на $ 100 тыс. за нарушения запрета на социальное взаимодействие между членами команды, которые находились в тесном контакте и не носили медицинских масок.

Напомним, в новом сезоне НХЛ «Вашингтон» провёл четыре матча. Команда одержала две победы и потерпела два поражения. В своём последнем матче «Вашингтон» в овертайме проиграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:5.