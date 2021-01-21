ЦСКА в 10-й раз подряд вышел в плей-офф КХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл хабаровский «Амур». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.
Благодаря этой победе «армейцы» в 48 матчах набрали 75 очков и обеспечили себе участие в плей-офф турнира. В нынешнем сезоне ЦСКА одержал 29 побед в основное время, четыре — в овертайме, а также две — в серии буллитов. В последних 14 матчах столичный клуб 10 раз обыгрывал соперников.
Это третья кряду победа «армейского» клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 23 января дома встретится с финским «Йокеритом», а «Амур» 26 января в Хабаровске — с уфимским «Салаватом Юлаевым».
ЦСКА обыграл «Амур» в домашнем матче КХЛ
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