Заварухин: некоторые игроки «Сибири» сегодня просто приехали отдохнуть в Сочи

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (0:3).

«Сегодня было 35 бросков по воротам соперника с нашей стороны, но их качество оставляет желать лучшего. Вроде были моменты, когда бросали в пустые ворота, но «не забиваешь ты — забивают тебе». Не все ребята сегодня были заряжены на победу — наверное, кто-то просто приехал отдохнуть в Сочи. Самоотдача была, но не у всех. Очень обидное поражение, но считаю, что мы его не заслуживали. Не раз говорил это, но нам не хватает чернового гола. Хотя 2-3 раза сегодня были моменты, когда могли завершать в пустые ворота, но здорово сыграл вратарь соперника. У нас были неплохие выходы «2 в 1», «3 в 1», и нужно решать такие моменты — игрок с шайбой несёт ответственность за дальнейшие действия. В концовке был выход «1 в 0», потом ломается клюшка. Не очень приятный момент.

Я понимал, что у Красикова будет супермотивация на нашу команду. Он этим шансом воспользовался. Хотя попади мы в ворота в первой же смене, когда он не видел броска… В Подольске мы бросили по воротам 32 раза — и то один гол забил защитник. Сегодня 35 бросков — и ноль голов. Спросим с нападающих — у нас 12 человек, которые не забивают.

Как болельщикам поверить, что «Сибирь» сумеет залезть в плей-офф? Стараемся и бьёмся, у нас нет какой-то панической атаки. Если есть шанс, мы будем использовать его», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.