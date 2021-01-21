Ставровский: Красиков подтащил «Сочи» в нужные моменты

Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (3:0).

«Наконец-то нам удалось выиграть. Ребята — молодцы, сегодня нам удалось дотерпеть до конца. У нас сегодня здорово сыграл Алексей Красиков — подтащил нас в нужные моменты. Думаю, зрителям игра понравилась. Сегодня был обоюдоострый хоккей, с множеством голевых моментов. Спасибо за это ребятам», — передаёт слова Ставровского корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

Это четвёртый проигрыш «Сибири» в последних пяти матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 23 января дома встретится с ярославским «Локомотивом», а «Сибирь» 26 января в Новосибирске — с нижнекамским «Нефтехимиком».