Ставровский: Красиков подтащил «Сочи» в нужные моменты
Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (3:0).
«Наконец-то нам удалось выиграть. Ребята — молодцы, сегодня нам удалось дотерпеть до конца. У нас сегодня здорово сыграл Алексей Красиков — подтащил нас в нужные моменты. Думаю, зрителям игра понравилась. Сегодня был обоюдоострый хоккей, с множеством голевых моментов. Спасибо за это ребятам», — передаёт слова Ставровского корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.
Это четвёртый проигрыш «Сибири» в последних пяти матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 23 января дома встретится с ярославским «Локомотивом», а «Сибирь» 26 января в Новосибирске — с нижнекамским «Нефтехимиком».
«Сочи» всухую обыграл «Сибирь», забросив 3 шайбы
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