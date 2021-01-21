Ермаков: на данный момент у «Сибири» очень хромает реализация

Защитник «Сибири» Андрей Ермаков прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (0:3).

«Мы хорошо начали первый период, у нас было много моментов, чтобы забить, но мы их не реализовали. Во втором периоде сделали некоторые изменения. Не помогло. Опять же, на данный момент у «Сибири» очень хромает реализация. Будем работать над этим. Сегодня все бежали, все бились, но за самоотдачу голы не забиваются.

Красиков сегодня был очень мотивирован. Сегодня были очень хорошие моменты у Руохомаа, у Шарова, у братьев Ушениных, но почему-то шайба не шла в ворота. Будем разбирать эти моменты. Плюс очень странный момент был в эпизоде со вторым голом. Посмотрим, что там было. Может, опять на КХЛ-ТВ выйдет какая-нибудь передача.

Как поверить, что «Сибирь» в оставшихся матчах наберёт хотя бы 80% очков? Приедем с выезда, чуть-чуть отдохнём, проанализируем все наши предыдущие матчи, подберём слова, подпитаемся эмоциями и, надеюсь, возьмем все 100% очков», — передаёт слова Ермакова корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.