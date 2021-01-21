У Ильи Самсонова подтверждён положительный результат теста на коронавирус

Тест российского голкипера «Вашингтон Кэпиталз» Ильи Самсонова на коронавирус дал положительный результат. Об этом сообщил журналист Washington Post Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».

Сегодня, 21 января, НХЛ включила Овечкина, Кузнецова, Орлова и Самсонова в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за протокола коронавируса. Из-за положительного результата теста Самсонова хоккеисты пропустят как минимум четыре матча регулярного чемпионата.

Сообщалось, что НХЛ оштрафовала клуб на $ 100 тыс. за нарушения запрета на социальное взаимодействие между членами команды, которые находились в тесном контакте и не носили медицинских масок.

Напомним, в новом сезоне НХЛ «Вашингтон» провёл четыре матча. Команда одержала две победы и потерпела два поражения. В последнем матче «Вашингтон» в овертайме со счётом 4:5 проиграл «Питтсбург Пингвинз».