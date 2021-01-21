Тренер «Вашингтона»: ребята долго сидели, хотели побыть друг с другом. Я всё понимаю

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал ситуацию с нарушением российскими игроками «Кэпиталз» протокола защиты от COVID-19.

«Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов садятся на карантин, следуя ковид-протоколам. Они пропустят как минимум четыре следующих матча. Это важные члены команды, нам будет их не хватать.

Знаю, что у одного игрока «Вашингтона» получен положительный результат теста. НХЛ отследила контакты, игроки честно рассказали о том, что делали. Я сам не знаю, какая именно была цепочка событий, но был сделан вывод, что эти четыре игрока были в тесном контакте. С этого момента они должны сидеть на карантине.

Никто не говорит, что не знал о правилах. Это наш первый выезд в сезоне, ребята долго сидели в отеле, хотели побыть друг с другом, я всё понимаю. В конечном итоге главное — соблюдать осторожность. Даже я сделал ошибку — сбросил свою маску, когда праздновал в конце матча. Мне тоже надо лучше делать свою работу. Это урок для всех нас, потому что мы говорим о серьёзных вещах. Мы не легкомысленно к этому относимся, мы хотим подчиняться правилам на сто процентов. Ошибки могут дорого стоить. Мы понимаем, зачем нужны эти правила, и хотим им подчиняться. Мы допустили ошибку, нам надо лучше выполнять свою работу», — заявил Лавиолетт.