Красиков: настрой на «Сибирь» действительно был запредельным

Голкипер «Сочи» Алексей Красиков прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (3:0).

«В последних матчах мы были в шаге от победы, всем хотелось выиграть. Все понимали, что только командной игрой, слаженными действиями в обороне и разящими контратаками мы сможем добиться желаемого. Мы все устали проигрывать. Сегодня полностью сыграли по тренерскому заданию. Спасибо всем пацанам за самоотверженную игру.

Как настраивался на «Сибирь»? Не секрет, что против команды, в которой провел большую часть жизни, выходил играть с особым настроем. Всем игрокам есть что доказывать. Действительно, был запредельный настрой. Спасибо ребятам, помогли. Всё сложилось так, как мы хотели. «Сибирь» сегодня играла хорошо, мы сегодня играли замечательно.

Участвовал ли в разборе соперника? У нас отличный тренерский штаб, и в этом не было нужды. У нас был видеоразбор соперника. Знали, как они играют. Я где-то подсказывал ребятам нюансы по конкретным игрокам, рассказывал, как лучше всего против них сыграть. Естественно, я много знал о «Сибири» и получилось правильно использовать эту информацию.

Не разрывается ли телефон от поздравлений из Новосибирска? В телефон пока не заглядывал. Нужно было восстановиться. Пользуясь случаем, хочу передать привет новосибирским болельщикам. Они навсегда в моём сердце, но сегодня удача была на нашей стороне», — передаёт слова Красикова корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.