Айсгёрл отвлекала хоккеистов, Сергеев получил по лицу. Яркие фото победы ЦСКА над «Амуром»
Вчера, 21 января, в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл хабаровский «Амур». Встреча завершилась со счётом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.
По два очка в составе победителей набрали Антон Слепышев (1+1) и Марио Кемпе (1+1). Голкипер ЦСКА Александр Шарыченков отразил 32 броска. В «Амуре» шайбы забросили Александр Шаров и Валентин Пьянов.
Это третья кряду победа «армейского» клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 23 января дома встретится с финским «Йокеритом», а «Амур» 26 января в Хабаровске — с уфимским «Салаватом Юлаевым».
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Амур» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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