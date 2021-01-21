Защитник «Питтсбурга» Юусо Риикола выбыл из строя на длительный срок

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Юусо Риикола выбыл из строя на длительный срок, сообщает журналист Pittsburgh Post-Gazette Мэтт Венсел в своём «твиттере». Другой травмированный защитник, Маркус Петтерссон, вернётся в строй в течение недели.

Сочетания звеньев на последней тренировке «Питтсбурга»:

Дюмулен — Летанг, Гюнцель — Кросби — Капанен;

Марино — Сеси, Цукер — Малкин — Раст;

Жозеф — Чучман, Макканн— Янковски — Танев;

О'Коннор — Родригес — Севьюр (Блюгерс).

В минувшем регулярном сезоне Риикола провёл за «пингвинов» 37 матчей и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+3» и среднем времени пребывания на площадке 16.41. В плей-офф участия не принимал. Это был дебютный сезон для Рииколы в лиге.