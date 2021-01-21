Защитник «Питтсбурга» Юусо Риикола выбыл из строя на длительный срок
Защитник «Питтсбург Пингвинз» Юусо Риикола выбыл из строя на длительный срок, сообщает журналист Pittsburgh Post-Gazette Мэтт Венсел в своём «твиттере». Другой травмированный защитник, Маркус Петтерссон, вернётся в строй в течение недели.
Сочетания звеньев на последней тренировке «Питтсбурга»:
Дюмулен — Летанг, Гюнцель — Кросби — Капанен;
Марино — Сеси, Цукер — Малкин — Раст;
Жозеф — Чучман, Макканн— Янковски — Танев;
О'Коннор — Родригес — Севьюр (Блюгерс).
В минувшем регулярном сезоне Риикола провёл за «пингвинов» 37 матчей и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+3» и среднем времени пребывания на площадке 16.41. В плей-офф участия не принимал. Это был дебютный сезон для Рииколы в лиге.
Малкин вышел на шестое место в НХЛ по голам в большинстве среди европейских хоккеистов
Рекомендуем вам
- 21 января 2021
-
23:51
-
23:15
-
23:12
-
23:10
-
23:06
-
22:47
-
22:40
-
22:38
-
22:29
-
22:24
-
22:17
-
21:59
-
21:55
-
21:51
-
21:47
-
21:42
-
21:28
-
21:22
-
20:53
-
20:47
-
20:44
-
20:36
-
20:13
-
20:06
-
19:25
-
19:20
-
19:08
-
18:47
-
18:29
-
17:54
-
17:41
-
17:00
-
16:33
-
16:09
-
15:31
Партнерский контент
Рекомендуем вам