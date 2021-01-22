Жена Овечкина вновь высказалась об отстранении российских игроков «Вашингтона»

Анастасия Шубская, жена российского нападающего Александра Овечкина, выступающего в клубе НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», вновь высказалась в социальных сетях на тему отстранения российских хоккеистов из-за нарушения медицинского протокола COVID-19.
«А теперь, для всех тех, кто писал, что ребята нарушили правило, поэтому это было верным решением их отстранить! Я очень рада, что сказали правду, о которой я, конечно, знала, но посчитала некорректным оглашать! Так вот, как вы поняли (или, возможно, не все поняли) дело было не в том, что они нарушили правило, а в том, что игрок заболел, игрок, который контактировал со всеми игроками! Так, почему же, сказали только о наших ребятах? (умолчав изначально о положительном тесте!)
Ну, и вдобавок, вспомним о командах «Даллас» и «Каролина»! Они честно сказали о заболевших игроках, и приостановили игры, а не стали выискивать, кто с кем контактировал, и ссылаться на «несоблюдение правил».
P.S: я всегда буду за справедливость и честность, особенно когда это касается моей семьи! Это моё личное мнение и моя позиция, на что я имею полное право! Спасибо за внимание и за поддержку», — гласит сообщение Шубской в «инстаграм»-сториз.
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