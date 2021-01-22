Сухая серия Варламова с «Айлендерс» завершилась спустя 142 минуты и 10 секунд

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Идёт 2-й период, в счёте ведут хозяева льда – 2:1.

На 3-й минуте 2-го периода после точного броска канадского форварда «Дэвилз» Натана Бастиана прервалась серия без пропущенных шайб российского вратаря «Айлендерс» Семёна Варламова, которая началась с первого матча нового сезона и насчитывает 142 минуты и 10 секунд, сообщается в «твиттере» пресс-службы НХЛ.

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В текущем сезоне Семён Варламов вышел на лёд в двух матчах за «Айлендерс» — с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:0) и «Бостон Брюинз» (1:0) и в обоих случаях сохранил свои ворота в неприкосновенности отразив в общей сложности 51 бросок (24 – с «Рейнджерс» и 27 – с «Брюинз»).