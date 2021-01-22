«Тампа» победила «Коламбус» в овертайме, у Василевского 23 сэйва

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 3:2. Победитель определился в овертайме.
В составе победителей шайбы забросили Блейк Коулман, Мэтью Жозеф и Брейден Пойнт. Российский вратарь гостей Андрей Василевский отразил 23 броска из 25, защитник Михаил Сергачёв за 24.53 на льду результативными действиями не отметился.
У «Коламбуса» голы на свой счёт записали Оливер Бьёркстранд и Ник Фолиньо. Российские игроки «Коламбуса» Михаил Григоренко (15.50) и Владислав Гавриков (18.35) очков не набрали.
Следующий матч команды проведут между собой 23 января. Затем «Тампа» на выезде сыграет с «Каролина Харрикейнз» 27 и 29 января, а «Коламбус» примет «Флорида Пантерз» также 27 и 29 января.
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