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«Тампа» победила «Коламбус» в овертайме, у Василевского 23 сэйва

«Тампа» победила «Коламбус» в овертайме, у Василевского 23 сэйва
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 3:2. Победитель определился в овертайме.

В составе победителей шайбы забросили Блейк Коулман, Мэтью Жозеф и Брейден Пойнт. Российский вратарь гостей Андрей Василевский отразил 23 броска из 25, защитник Михаил Сергачёв за 24.53 на льду результативными действиями не отметился.

У «Коламбуса» голы на свой счёт записали Оливер Бьёркстранд и Ник Фолиньо. Российские игроки «Коламбуса» Михаил Григоренко (15.50) и Владислав Гавриков (18.35) очков не набрали.

Следующий матч команды проведут между собой 23 января. Затем «Тампа» на выезде сыграет с «Каролина Харрикейнз» 27 и 29 января, а «Коламбус» примет «Флорида Пантерз» также 27 и 29 января.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2021, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Бьёркстранд (Доми) – 00:21' (5x5)   1:1 Коулман (Гурд, Макдона) – 36:33' (5x5)   1:2 Жозеф (Макдона, Чирелли) – 37:56' (5x5)   2:2 Фолиньо (Бьёркстранд, Аткинсон) – 40:47' (5x4)   2:3 Пойнт (Хедман, Стэмкос) – 61:56' (3x3)
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