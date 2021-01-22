Завтра прервётся 401-матчевая железная серия Орлова. Третий результат в истории «Кэпиталз»

21 января главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт сообщил, что Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов находятся на карантине и пропустят минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ.
Таким образом 23 января, когда «Вашингтон» встретится с «Баффало Сэйбрз», прервётся железная серия защитника Орлова. 29-летний россиянин не пропускал матчей, начиная с сезона-2013/2014, выдав 401-матчевую серию без пропущенных встреч. Орлов установил третий результат в клубной истории по этому показателю. Рекорд принадлежит Карлу Алзнеру (540), второе место занимает Бобби Карпентер (422).
Сообщалось, что НХЛ оштрафовала клуб на $ 100 тыс. за нарушения запрета на социальное взаимодействие между членами команды, которые находились в тесном контакте и не носили медицинских масок.
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