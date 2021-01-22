Торторелла снял Дюбуа с матча с «Тампой». Ранее игрок затребовал обмен из «Коламбуса»

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 3:2 ОТ.

Нападающий «мундиров» Пьер-Люк Дюбуа провёл на льду всего 3 минуты и 55 секунд в первом периоде, после чего не принимал участия в матче по решению главного тренера Джона Тортореллы. В межсезонье канадский нападающий заключил двухлетний контракт с «Коламбусом», после чего затребовал обмен из клуба. В прошлом сезоне форвард набрал 49 очков в 70 матчах, а в числе претендентов на него называется треть команд лиги

«Парни, я вообще-то не собираюсь обсуждать это с вами. Я тренировал Дюбуа подобным образом на протяжении последних лет, пытаясь заставить его прогрессировать и расти профессиональным хоккеистом», — сказал Торторелла после матча.