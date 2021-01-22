Ворачек вышел на пятое место в истории «Филадельфии» по результативным передачам

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинз» дома переиграл «Филадельфию Флайерз» в серии буллитов. Матч завершился со счётом 5:4 в пользу команды Брюса Кэссиди.

Нападающий «Филадельфии» Якуб Ворачек оформил ассистентский хет-трик, благодаря которому вышел на пятое место в клубной истории по результативным передачам. В активе чешского нападающего стало 398 голевых передач, и он превзошёл результат Марка Рекки (395).

Статистика Якуба Ворачека в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021.

Рекорд клуба принадлежит Бобби Кларку (852), второе место занимает капитан команды Клод Жиру (561), тройку лучших замыкает Брайан Пропп (480). Следующей целью для Ворачека является результат Билла Барбера (463).