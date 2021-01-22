Ворачек вышел на пятое место в истории «Филадельфии» по результативным передачам
В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинз» дома переиграл «Филадельфию Флайерз» в серии буллитов. Матч завершился со счётом 5:4 в пользу команды Брюса Кэссиди.
Нападающий «Филадельфии» Якуб Ворачек оформил ассистентский хет-трик, благодаря которому вышел на пятое место в клубной истории по результативным передачам. В активе чешского нападающего стало 398 голевых передач, и он превзошёл результат Марка Рекки (395).
Статистика Якуба Ворачека в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021.
Рекорд клуба принадлежит Бобби Кларку (852), второе место занимает капитан команды Клод Жиру (561), тройку лучших замыкает Брайан Пропп (480). Следующей целью для Ворачека является результат Билла Барбера (463).
«Филадельфия» проиграла «Бостону» по буллитам, Проворов сделал передачу
Рекомендуем вам
- 22 января 2021
-
07:35
-
07:00
-
06:32
-
06:30
-
06:21
-
06:15
-
06:12
-
06:02
-
05:51
-
04:25
-
02:48
- 21 января 2021
-
23:51
-
23:15
-
23:12
-
23:10
-
23:06
-
22:47
-
22:40
-
22:38
-
22:29
-
22:24
-
22:17
-
21:59
-
21:55
-
21:51
-
21:47
-
21:42
-
21:28
-
21:22
-
20:53
-
20:47
-
20:44
-
20:36
-
20:13
-
20:06
Партнерский контент
Рекомендуем вам