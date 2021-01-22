Фолиньо: Дюбуа один из нас, пока нам не скажут, что это больше не так

Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3 ОТ) сделал заявление по ситуации с нападающим Пьером-Люком Дюбуа. Канадский форвард провёл на льду всего 3 минуты и 55 секунд в первом периоде, после чего по решению главного тренера Джона Тортореллы на лёд не выходил.

«Это одна из тех вещей, с которыми мы уже сталкивались раньше. В конце концов всё сводится к желанию выигрывать хоккейные матчи. Мы поговорили с Люком о том, что происходит. Он один из нас, пока нам не скажут, что это больше не так. Мы сказали это вслух, и так оно и есть на самом деле. Мы не относимся к нему по-другому.

Понимаю, что вы ищете большой скандал. Очевидно, что Пьер не сыграл этим вечером, так что я понимаю, что напряжённость высока. Но в команде есть ещё 20 парней, о которых нужно беспокоиться и в целом есть вся команда, о которой необходимо волноваться.

В конечном счёте, этот вопрос находится в юрисдикции тренера, так что об этом лучше говорить с ним, а мы будем просто выходить на лёд. Наша работа — играть, и мы уже делали это с некоторыми другими ребятами, которые хотели покинуть нашу команду, а «Коламбус» добивался успеха. Нужно просто выполнять свою работу», — сказал Фолиньо.