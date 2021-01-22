Куинн: обсудили, что произошло в «Вашингтоне». Все должны знать, что можно и чего нельзя
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился мнением о ситуации, произошедшей в «Вашингтон Кэпиталз».
Из-за нарушений протокола COVID-19 российские хоккеисты «столичных» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов пропустят 4 ближайших матча команды в чемпионате НХЛ.
«Мы, конечно же, всей командой обсудили то, что произошло с «Кэпиталз». Когда прилетим в Питтсбург, обязательно напомним ребятам обо всех нюансах действующего протокола. Каждый из нас должен точно знать, что делать можно и чего нельзя», – цитирует Куинна пресс-служба НХЛ.
Отметим, что в составе «Рейнджерс» также выступают четыре российских хоккеиста – вратари Александр Георгиев и Игорь Шестёркин, форварды Артемий Панарин и Павел Бучневич.
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